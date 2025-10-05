Cagliari, Pisacane sicuro: «Goal regalato, ma sono contento della prestazione di quel giocatore» - Calcio News 24

Cagliari, Pisacane dopo il pareggio con l’Udinese: «Goal regalato, ma felice per Borrelli»

Dopo il pareggio tra Cagliari e Udinese nella sesta giornata di Serie A 2025-2026, l’allenatore rossoblù Fabio Pisacane ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa. Un punto che lascia sensazioni contrastanti, tra rammarico per le occasioni sprecate e soddisfazione per alcuni segnali positivi.

«Ai punti avrebbe meritato qualcosa in più l’Udinese – ha ammesso Pisacane –. Dispiace, perché nella prima parte avevamo difeso anche bene, poi però loro hanno trovato il guizzo giusto. Dal centrocampo in su hanno tanta qualità. Nella ripresa hanno preso coraggio anche grazie a un nostro errore su corner e a due regali che abbiamo concesso».

Il tecnico del Cagliari, comunque, ha voluto sottolineare anche gli aspetti positivi del match, come il primo gol in Serie A di Borrelli: «Siamo felici per lui – ha detto Pisacane –. Si è parlato tanto di Belotti, quindi su Borrelli c’erano molte aspettative. Ha un peso importante da sopportare, ma ha risposto bene. Speriamo che sia solo il primo di una lunga serie».

Un’assenza pesante è stata quella di Luperto, fuori a sorpresa: «Nella notte ha avuto un problema fisico – ha spiegato Pisacane –. Non era al meglio e non ho voluto rischiare. Purtroppo abbiamo gestito male gli spazi e ci siamo presi dei rischi per contrastare il loro forcing».

Il tecnico del Cagliari ha anche parlato della scelta di schierare Di Pardo: «Tutti devono sentirsi parte del progetto. Di Pardo meritava una chance, anche perché Felici era ammonito. È una scelta tecnica, ma giustificata dal lavoro settimanale che vediamo ogni giorno».

Riguardo ai cambi offensivi, Pisacane ha spiegato: «L’Udinese ha difensori molto fisici, non era facile giocare di sponda. Abbiamo scelto Luvumbo per attaccare la profondità. Togliere Borrelli ci ha fatto perdere qualcosa sui piazzati, ma con Pavoletti nel finale abbiamo recuperato centimetri».

Un pareggio che lascia margini di crescita, ma che conferma la solidità del progetto tecnico guidato da Pisacane. Il Cagliari continua il suo cammino, cercando equilibrio tra giovani da lanciare e punti preziosi da conquistare per la salvezza.