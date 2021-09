Cagliari, prima operazione di pulizia per Rog: la situazione

Marko Rog, prima operazione di pulizia a Villa Stuart: le ultime sulle condizioni del centrocampista croato

Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport ieri Marko Rog è stato operato a Villa Stuart dal dottor Pierpaolo Mariani. Un primo intervento di pulizia del ginocchio al quale ne seguirà un altro di circa 20 giorni.

In occasione dello scorso infortunio Rog era stato operato da Fink in Austria. Per lui inizia un nuovo lungo periodo di recupero dopo la seconda rottura del legamento crociato.

