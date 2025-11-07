Cagliari, Rastelli: «Avere momenti non positivi fa parte del percorso, ma sono fiducioso. Cosa penso di Pisacane»

Cagliari, Rastelli in una lunga intervista si sofferma sul momento dei sardi e parla anche del tecnico Fabio Pisacane. Le sue parole.

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24.com, Massimo Rastelli ha analizzato il momento del club rossoblu.

Il Cagliari sta attraversando un periodo particolare. Viene da una serie di risultati altalenanti, qual è il suo pensiero in merito? E’ convinto della qualità della squadra?

«Il Cagliari è partito benissimo a inizio stagione! Ha fatto delle prestazioni importanti conseguendo vittorie come quella di Lecce, contro il Parma. In tutte le altre gare (anche se non ha fatto punti) ha disputato, appunto, delle prestazioni molto positive. Solo due sfide sono state al di sotto degli standard delle precedenti ed è stata quella di Verona, però la squadra negli ultimi quindici minuti era riuscita a recuperare due gol di svantaggio, quindi a portare a casa un risultato positivo e quella col Sassuolo giocata tre giorni dopo. Con la Lazio si è rivisto il Cagliari di inizio stagione, sbarazzino, convinto!

Sinceramente non meritava la sconfitta per quello che si è visto in campo. Non si aveva la sensazione che la Lazio potesse vincere la partita. Nella squadra ci sono tanti ragazzi giovani, ma ci sono state anche delle assenze importanti per qualche settimana. Il Cagliari ha perso Belotti, quindi un po’ di attenuanti ci sono. Fa parte del percorso di una squadra avere questi momenti un po’ non positivissimi, ma credo ci siano tutti i presupposti perché vedo una squadra che lotta, dove tutti si sacrificano, corrono, non ci sono prime donne. Si conosce bene qual è l’obiettivo e si farà di tutto per raggiungerlo nel miglior modo possibile».

Come pensa possa affrontare Fabio Pisacane, tecnico giovane, il primo momento difficile nella sua parentesi in rossoblù?

«Io credo che abbia l’esperienza da tanti anni da calciatore di capire cosa può servire in qualsiasi momento, nonché situazione! Conosce bene la piazza e l’ambiente. E’ affiancato da uno staff di prim’ordine: uno su tutti Murelli che è un collaboratore, un secondo di alto profilo. Sicuramente cercherà di trovare il modo per uscire da questa situazione e far rivedere la squadra che si è vista nelle prime giornate». LEGGI L’ESCLUSIVA COMPLETA SU CAGLIARINEWS24.COM