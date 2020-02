Cagliari Roma, arbitra Di Bello. Il bilancio dei giallorossi col fischietto

Cagliari Roma, sarà Di Bello a dirigere il match. Ecco il bilancio dei giallorossi col fischietto di Brinidi: i numeri sorridono

Sarà Marco Di Bello a dirigere la gara di domenica pomeriggio tra Cagliari e Roma. Per il fischietto della sezione di Brindisi sono 13 i precedenti con la squadra giallorossa, con un bilancio che sorride.

Con lui in campo 11 vittorie per i capitolini, a fronte di un pareggio e di una sola sconfitta. Questa coincide anche con l’ultima direzione dell’arbitro, quella dello scorso gennaio col Torino all’Olimpico terminata per 0-2. Di Bello ha già arbitrato un Cagliari-Roma: era il maggio del 2018 e la gara fu decisa da Under.