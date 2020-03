Cagliari Roma, Fonseca scioglie le riserve: ecco la formazione ufficiale

Cagliari Roma, ecco la formazione scelta da Fonseca. Fazio in difesa, torna Bruno Peres. Esordio dal primo minuto per Villar

Paulo Fonseca ha sciolto le riserva per Cagliari-Roma. Il tecnico portoghese opta per il più classico dei suoi 4-2-3-1 con delle leggere modifiche rispetto alle ultime uscite. Pau Lopez ovviamente in porta, sulla destra torna dal primo Bruno Peres. Fazio sostituisce lo squalificato Mancini e affianca Smalling.

Altra gara dal primo minuto per Kolarov, mentre a centrocampo sorpresa Villar: sarà il giovane spagnolo ad affiancare Cristante per dare respiro a Veretout. Davanti Under, Mkhitaryan e Kluivert a supporto di Kalinic.