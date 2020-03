Cagliari Roma, il fedele Nainggolan si prepara alla sfida del cuore

Cagliari Roma, Radja Nainggolan si prepara alla sfida del cuore. Il belga continua ad avere un legame speciale con i colori giallorossi

Non è un mistero che Radja Nainggolan, la Roma, non avrebbe mai voluto lasciarla. Un addio discusso a causa delle divergenze con Monchi e il conseguente approdo all’Inter, in quella che è stata una stagione travagliata per il belga.

Ora, per lui, la nuova vita nella già conosciuta in Sardegna. È certo che la partita odierna avrà un sapore particolare: 90 minuti in cui le grandi emozioni vissute in maglia giallorossa lo accompagneranno. Il Ninja, da professionista quale è, darà ovviamente il massimo per la squadra, ma con un occhio speciale ai colori capitolini.