Alla Sardegna Arena, la 26ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla Sardegna Arena, Cagliari e Roma si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2019/20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Cagliari Roma 1-1 MOVIOLA

29′ Gol di Kalinic – Colpo di testa da due passi dell’attaccante della Roma che sfrutta un goffo errore di Luca Pellegrini per il pareggio.

28′ Gol di Joao Pedro – Gesto tecnico splendido del brasiliano che con un preciso tocco dal limite dell’area beffa Pau Lopez.

26′ Tiro di Pellegrini – Botta secca di sinistro dal vertice dell’area ma Pau Lopez respinge prontamente e Bruno Peres conclude il disimpegno.

13′ Tiro di Bruno Peres – Perfetto inserimento del brasiliano in area di rigore che non ci pensa due volte e calcia da pochi passi. Ancora Olsen risponde presente.

10′ Tripla occasione per la Roma – Prima Under colpisce la traversa col sinistro, ci prova sulla respinta Mkhitaryan su cui si immola Olsen, sull’ulteriore respinta Kalinic non riesce a ribadire in porta da pochi passi.

7′ Occasione per Kalinic – Passaggio verticale di Under per il croato, che anticipa il tiro da pochi passi. Bravo Olsen che respinge ancora una volta.

4′ Parata di Olsen – Lo svedese si immola su Mkhitaryan, che aveva pericolosamente fatto partire un secco destro dal vertice dell’area di rigore.

3′ Tiro di Kluivert – Contropiede della Roma con Under che serve l’olandese. Quest’ultimo si accentra e calcia col destro: conclusione deviata in angolo.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Cagliari Roma 0-0: risultato e tabellino

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi. All. Maran.

A disposizione: Cragno, Rafael, Walukiewicz, Lykogiannis, Mattiello, Birsa, Cigarini, Simeone, Ragatzu, Pereiro, Ladinetti, Carboni.

AS ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Cetin, Santon, Spinazzola, Ibanez, Veretout, Carles Perez, Dzeko.

Arbitro: Di Bello.

Ammoniti: Under, Joao Pedro.