Cagliari News
Cagliari, Esposito ammette: «Scegliere questa piazza è stato molto semplice. C’è un grande senso di appartenenza. Ho sempre desiderato una cosa»
Cagliari, Sebastiano Esposito a margine di un evento ha fatto il punto sul perché ha deciso di venire in Sardegna. Le sue parole.
A margine di un evento Sebastiano Esposito si è soffermato a parlare della sua scelta di venire a Cagliari. Parole molto dolci per l’ambiente biancoceleste.
SCELTA CAGLIARI – «Ho sempre sentito parlare bene di questa piazza e del senso di appartenenza, non solo della città ma anche della regione».
IL SOGNO DI ESPOSITO – «Cagliari può essere definita la nazionale della Sardegna? Penso di sì. Ho sempre voluto giocare in un ambiente in cui ci fosse attaccamento alla maglia. Anche per questo motivo, per me è stato molto semplice scegliere il Cagliari». LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Infortunio Mina, il difensore è ancora in dubbio per la sfida contro il Sassuolo: le ultimissime in casa rossoblù
Calciomercato Cagliari, Caprile seguito da una big italiana? Sentite cosa ha detto quell’esperto