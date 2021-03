Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: le sue dichiarazioni

PRIMO TEMPO CHOC – «Abbiamo concesso troppe ripartenze, ci siamo esposti alla loro bravura e ogni volta che partivano non eravamo con le giuste distanze. Il primo tempo della Juve penso sia stato anche demerito nostro. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione ma questo ci deve insegnare che il percorso è lungo e ci deve insegnare tanto».

CRAGNO RONALDO – «Dell’arbitro non ho mai parlato e continuo a non farlo. Continuo a lavorare per la mia strada e raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati al mio arrivo».