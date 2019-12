Cagliari, Simeone: «Vogliamo la Champions. Papà? Vorrei essere allenato da lui un giorno»

Cagliari, le parole di Simeone che sta vivendo una stagione molto positiva con i sardi, attualmente quarti in classifica

Il Cagliari sta vivendo una stagione magnifica. La compagine di Maran gioca bene e meritatamente sta lottando con le squadre di vertice per un posto in Champions. Giovanni Simeone ha parlato di questo e molto altro in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.

«Vivo per il calcio, mi piace Firmino. E ‘completo, fa tutto, fa gol e sa giocare la palla. In Italia il migliore è Immobile, fa dei movimenti pazzeschi».

CHAMPIONS – «Ho una Champions tatuata sul braccio sinistro, c’è voglia di arrivarci con il Cagliari. Ma la realtà è che mancano ancora sei mesi alla fine del campionato. A Firenze lo scorso anno partimmo forte, poi ci salvammo all’ultima giornata».

DIEGO SIMEONE – «Vorrei essere allenato da papà, è il migliore al mondo».