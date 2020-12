Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, sarebbe pronto a cambiare ruolo per fare spazio a destra a Fabio DePaoli

Con il calciomercato che a breve aprirà le sue porte, ecco che anche da parte del club rossoblù di Tommaso Giulini si iniziano a tessere i primi intrecci che potrebbero portare a delle trattativa importanti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport un nome caldo per il Cagliari sarebbe quello di Fabio DePaoli, difensore dell’Atalanta in prestito dalla Sampdoria.

Stando al quotidiano sportivo, Gabriele Zappa, in seguito a questa scelta, potrebbe subito cambiare ruolo. Eusebio Di Francesco lo sta provando spesso da esterno alto perché andrebbe a coprire in questo modo qualche limite difensivo e potrebbe spingere con maggiore continuità, quella che è d’altronde la sua vera specialità. «Non a caso, si pensa a prendere un nuovo terzino destro come DePaoli, in uscita dall’Atalanta», si legge.