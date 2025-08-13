Cagliari, ufficiali i numeri di maglia per la stagione 25/26

Cagliari, sono stati ufficializzati quest’oggi i numeri di maglia dei giocatori che vestiranno la casacca rossoblu’ nella prossima stagione

Il Cagliari ha reso noti i numeri di maglia per la stagione di Serie A 2025/26, svelando le scelte dei nuovi acquisti e di alcuni veterani. Il comunicato ufficiale del club, pubblicato sul sito rossoblù, offre un primo assaggio della squadra che affronterà il prossimo campionato, con alcune assegnazioni che rispettano la tradizione e altre che introducono novità interessanti.

Tra i nuovi arrivi, spiccano scelte significative. Il centrocampista Luca Mazzitelli indosserà il numero 4, simbolo di temperamento e leadership in mezzo al campo. L’attaccante turco Semih Kılıçsoy ha scelto il numero 9, storicamente riservato al centravanti titolare e goleador della squadra. Gennaro Borrelli giocherà con il 29, mentre Michael Folorunsho avrà la maglia 90. L’ultimo arrivato, Sebastiano Esposito, conferma invece il numero 94 già anticipato in precedenza.

Non mancano cambiamenti tra i giocatori già presenti in Sardegna. Il portiere Elia Caprile ha optato per il classico numero 1, simbolo di autorità e responsabilità tra i pali. Anche il fantasista Gianluca Gaetano ha scelto un numero carico di storia, la 10, confermandosi punto di riferimento dell’attacco rossoblù. Infine, Mattia Felici indosserà il 17, mentre il secondo portiere Giuseppe Ciocci avrà la maglia numero 24.

Il comunicato del club sottolinea l’importanza di queste scelte come segno di identità e tradizione: «Sono stati ufficializzati i numeri di maglia per la stagione 2025/26. Tra i nuovi acquisti, Luca Mazzitelli ha scelto il 4, Semih Kılıçsoy avrà il 9; Gennaro Borrelli ha optato per il 29, Michael Folorunsho indosserà la maglia 90. Già svelato il 94 di Sebastiano Esposito. Cambiamenti significativi anche per i veterani: Elia Caprile avrà il numero 1, Gianluca Gaetano giocherà con la 10, Mattia Felici il 17 e Giuseppe Ciocci il 24».

Con questa ufficializzazione, il Cagliari completa un altro passo nella costruzione della rosa, tra conferme di giocatori chiave e nuovi innesti che proveranno a lasciare il segno nella stagione 2025/26. I numeri di maglia non sono solo simboli, ma anche indicatori di ruolo, responsabilità e fiducia riposta dal club nei singoli giocatori.