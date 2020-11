Cagliari, ultima seduta pre Spezia: tre rossoblù assenti

Ultima sessione di allenamento prima della gara di domani contro lo Spezia per il Cagliari: partitelle, tattica e situazioni da fermo

Il Cagliari ultima la preparazione alla partita di domani: alle 18 ci sarà il calcio d’inizio del match contro lo Spezia, valido per la nona giornata di campionato. I rossoblù sono scesi in campo ad Asseminello questo pomeriggio per l’ultimo allenamento della settimana. Diretti da Di Francesco, dopo l’attivazione i sardi si sono cimentati in alcune partitelle a campo ridotto.

In seguito hanno svolto un lavoro tattico rivolto alla gara di domani prima di provare qualche calcio piazzato. Ancora lavoro personalizzato per Lykogiannis, Ceppitelli e il giovane Luvumbo.