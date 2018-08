Calciomercato Cagliari: visite mediche per Ragnar Klavan del Liverpool

Il Cagliari ha concluso la trattativa con il Liverpool per il difensore Ragnar Klavan che è da poco atterrato in Italia per sosterrà le visite mediche

A poche ore dal termine del calciomercato, il Cagliari ha trovato il rinforzo per la difesa che cercava ormai da tempo. Pochi minuti fa, difatti, è atterrato a all’Aeroporto di Milano-Linate il difensore del Liverpool Ragnar Klavan che, in giornata, sosterrà le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto con la squadra sarda. Il giocatore, classe 1985, era entrato pochi giorni fa nel mirino del Cagliari che aveva abbandonato la pista Lorenzo Tonelli ritenuto troppo caro e, quella Walter Kannemann, il quale ha deciso di rinnovare con il Gremio.

Dopo alcune contrattazioni le due società hanno trovato un accordo per il trasferimento in Italia a titolo definitivo del giocatore estone sulla base di 2 milioni di euro. Adesso bisogna capire se il nuovo rinforzo per la rosa riuscirà ad essere da subito a disposizione del tecnico Rolando Maran, ossia già in vista della prima giornata di campionato, in cui il Cagliari sfiderà l’Empoli in trasferta.