Cagliari, Zappa: «Ho avuto una piccola lesione al quadricipite, ma sto meglio. Contro il Bologna? Sono a disposizione. Su Belotti...»

Cagliari, l’intervista del difensore rossoblù Zappa: «Ho avuto una piccola lesione al quadricipite, ma sto meglio. Contro il Bologna…»

Gabriele Zappa, protagonista di una piacevole intervista ai microfoni di FantaCalcioTV, si è raccontato a tutto tondo. Il difensore del Cagliari, ormai punto di riferimento nello spogliatoio rossoblù, ha affrontato diversi argomenti: dal legame con Fabio Pisacane ai rapporti con i compagni, fino alle prospettive future della squadra isolana.

Non sono mancati, inoltre, alcuni spunti interessanti in vista della prossima sfida contro il Bologna, valida per la 7ª giornata della Serie A 2025/26. Le sue dichiarazioni:

CONDIZIONE FISICA – «Ho avuto una piccola lesione al quadricipite, al retto, ma ora sto meglio, oggi mi sono allenato. Partita contro il Bologna? Si, sto bene. Sono a disposizione del mister per questo weekend e spero di tornare nella miglior condizione prima possibile, magari per portare qualhe bonus (gol o assist n.d.r.)».

BELOTTI – «Anche per noi il suo infortunio è stato una grande perdita, era partito molto bene e si era inserito a modo nel gruppo. Speriamo che riesca a riprendersi prima possibile»

RUOLO – «Braccetto, terzino o esterno? Dovete chiederlo al mister in che ruolo gioco (ride n.d.r.)».

FANTACALCIO – «L’anno scorso ho fatto il fantacalcio in coppia con un mio amico, e non mi ha comprato! MI sono anche incazzato. Mi ha chiamato un altro nostro amico e mi ha fatto sentire che non è voluto andare oltre il secondo rilancio. Karma? No, non abbiamo preso i miei gol contro. Del Cagliari per il fantacalcio consiglierei Palestra, Seba Esposito anche se non ha ancora segnato. Giovani? Kilicsoy è un bel prospetto, è un ragazzo giovane che secondo me farà una bella carriera. Borrelli è migliorato tantissimo da quando l’ho lasciato a Pescara, ormai 5/6 anni fa. Speriamo che possa regalarci una gioia il prima possibile, il tutto dopo la prima rete che ha segnato in campionato».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA DI ZAPPA SU CAGLIARINEWS24