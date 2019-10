Cairo: «Mazzarri sa fare il suo mestiere. La rosa ha grandi capacità»

Urbano Cairo rivela di aver fiducia in Mazzarri e parla del momento “no” del suo Torino. Le parole del presidente granata

Alla presentazione del Giro d’Italia 2020, Urbano Cairo parla del momento “no” del suo Torino e della fiducia in Mazzarri.

MAZZARRI – «Mazzarri sa fare il suo mestiere, non dobbiamo mettere in campo noi la squadra. Non è mai il numero di attaccanti a determinare il coraggio o il numero di gol che segni, magari ne schieri troppi in campo e si pestano i piedi. Come ha detto lui recentemente, bisogna schierare i giocatori più in forma. L’obiettivo? Giocare una grande partita contro il Cagliari».

TORINO – «La rosa ha buonissimi valori e grandi capacità, ma serve la voglia di essere continui senza sottovalutare alcun avversario. Le nostre prestazioni? La nostra stagione è iniziata in anticipo per i preliminari di Europa League, creando problemi nella preparazione. Però c’è voglia da parte di tutti di migliorarsi con il lavoro, serve compattezza per riprendere un certo cammino e ognuno deve dare il proprio contributo».