Milan, Calabria: «Ibra ci aiuta tanto. Rientro? Ho lavorato mattina e sera»

Davide Calabria parla del suo ritorno in campo e di Zlatan Ibrahimovic: le parole del terzino del Milan

Davide Calabria ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Dal rientro dopo l’infortunio alle sensazioni di questo finale di stagione. Ecco l’intervista completa ai canali ufficiali rossoneri.

RIENTRO – «Ho lavorato molto, ho fatto un mese intenso lavorando mattina e sera per rientrare il prima possibile. La parte importante della stagione arriva adesso e volevo rientrare nel migliore dei modi. Sono contento del lavoro che ho fatto».

SASSUOLO – «Ho cercato di rimanere concentrato tutta la partita e mi sono sentito abbastanza bene. Chiaro che mi manca un po’ di brillantezza nella lunga distanza ma è normale dopo un infortunio ed un intervento chirurgico. Il mister mi aveva chiesto di concentrarmi sui loro attaccanti, ho cercato di gestirmi un po’ di più perchè era da tanto che non giocavo un partita intera».

IBRAHIMOVIC – «Ha aiutato molto noi ragazzi e continuare ad averlo in squadra sarà fondamentale per il futuro del Milan. Riesce a trasmetterci il senso di appartenenza e del lavoro. Penso che la dirigenza abbia pensato soprattutto a questo, è un segnale forte dopo delle giornate un po’ così così per tutti».

