Calafiori ammette: «Eliminazione con l’Italia? Sono stati giorni difficili, la delusione resterà un bel po’. Ora il mio obiettivo è questo»

Il difensore dell’Arsenal, Riccardo Calafiori, ha detto la sua dopo la vittoria contro lo Sporting in Champions, tornando sul KO con l’Italia

Intervenuto nel corso del postpartita di Sporting Arsenal, il difensore dei Gunners, Riccardo Calafiori, ha commentato il successo maturato ai quarti di finale d’andata di Champions League ai microfoni di Sky Sport. Il difensore azzurro è tornato anche sulla delusione cocente per la mancata qualificazione ai Mondiali con l’Italia.

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SUL MATCH – «Partita molto complicata, siamo nei quarti di finale di Champions. Nelle ultime due o tre partite ci è mancata un po’ di identità, oggi invece la reazione c’è stata e penso la vittoria sia stata meritata».

DELUSIONE NAZIONALE – «Credo che sono stati giorni difficili come italiano, la delusione c’è e rimarrà un bel po’: preferisco giocare titolare sempre d’ora in poi, ho due trofei importanti per cui giocare e non voglio pensarci più».

SE MI SONO CHIESTO COME MAI LE SQUADRE IN CHAMPIONS GIOCANO A 4 MENTRE IN ITALIA QUASI TUTTE A 3? – «Sinceramente no, io mi trovo meglio a giocare in una difesa così, ma non credo che sia questo il motivo per cui è andata male con la Bosnia».