Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

‘Fracaso’ Real Madrid nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao. Una doppietta di Raul Garcia stende i ‘Blancos’ e condanna all’eliminazione gli uomini di Zidane. Non basta ai campioni di Spagna la rete di Benzema, che nella ripresa aveva accorciato le distanze. I baschi di Marcelino fanno così l’impresa e contenderanno al Barcellona il trofeo nella finalissima di Siviglia. Real con un Sergio Ramos a mezzo servizio e che ha colpito due legni con Asensio nel corso della gara: «Non è un fallimento, fallire è non provare a vincere in campo. Nella ripresa ci abbiamo provato, è stata una prova differente rispetto al primo tempo. Non è bastato: non si può sempre vincere», le dichiarazioni di Zinedine Zidane in conferenza stampa.

Intanto il Real Madrid ha ufficializzato la cessione all’Eintracht Francoforte di Luka Jovic. L’attaccante serbo, acquisto nell’estate 2019 per circa 60 milioni di euro, ritorna con la formula del prestito nella fila del club tedesco.

Il Barcellona, in attesa della finale con l’Athletic, preme per l’arrivo alla corte di Koeman di Eric Garcia. Stando al quotidiano Sport, il club blaugrana avrebbe trovato l’accordo per cinque stagioni con il difensore, in scadenza a giugno e che non rinnoverà il contratto con il Manchester City. Il Barça vuole anticipare l’arrivo di Garcia già in questa finestra del mercato e sta cercando un accordo per avere il via libera dai ‘Citizens’.

Calciomercato estero: Guardiola punta Locatelli, pressing Liverpool su De Paul

In Premier League, il Liverpool resta in agguato per Rodrigo De Paul. Il talento dell’Udinese, oltre alle big italiane Inter e Juventus, ha attirato da tempo le attenzioni del Leeds e nelle ultime settimane anche della squadra di Klopp. Come riporta il Daily Express, il nazionale argentino sarebbe l’ideale sostituto di Waijnaldum in caso di partenza del centrocampista olandese.

Il Liverpool guarda con attenzione all’Italia anche per la difesa. Complicato arrivare a Koulibaly, nel mirino della dirigenza dei ‘Reds’ ci sarebbe un altro napoletano: Maksimovic. Secondo il Daily Mirror, il difensore serbo sarebbe un’opzione al vaglio della dirigenza del Liverpool per rinforzare la retroguardia di Klopp.

Occhi sui gioielli della Serie A pure per il Manchester City. Stando al Daily Mail, i ‘Citizens’ sarebbero concretamente interessati a Manuel Locatelli, talento del Sassuolo che nel Belpaese piace soprattutto alla Juventus. Il City di Guardiola sarebbe disposto a mettere sul piatto anche 40 milioni di euro per stracciare la concorrenza, anche se il Dg neroverde Carnevali ha escluso un possibile addio in questa finestra del mercato del nazionale italiano.