Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Continua la crisi del Liverpool in Premier League. La squadra di Klopp cade in casa al cospetto del modesto Burnley, perdendo ad ‘Anfield’ dopo 68 risultati utili consecutivi in campionato. I ‘Reds’ non andavano ko tra le mura amiche dall’aprile 2017, trafitti dalla rete su rigore nel finale di Barnes. Il Liverpool perde così contatto dalla vetta: i campioni d’Inghilterra scivolano al quarto posto in classifica, a 6 punti dalla capolista Manchester United.

Sul mercato, intanto, stando al Daily Mail il Liverpool sogna due nomi per la prossima stagione oltre al baby Musiala. Si tratta dell’interista Nicolò Barella e di David Alaba, quest’ultimo che lascerà a parametro zero il Bayern Monaco a giugno e vicino all’accordo con il Real Madrid.

LEGGI ANCHE: Calcio estero, da Lampard all’intrigo Messi-Mbappe: le news del 20 gennaio

Calciomercato estero, Zidane nella bufera: la scelta del Real

Real che vive giorni difficili dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re contro l’Alcoyano, formazione di terza serie. Nell’occhio del ciclone è finito Zinedine Zidane, anche se la dirigenza merengue avrebbe deciso di confermare la fiducia al tecnico francese come riporta il quotidiano Marca. Florentino Perez non vorrebbe prendere a metà stagione una decisione così drastica, rimandando alla prossima estate il futuro di ‘Zizou’ al timone del club campione di Spagna. Tra i papabili candidati, in caso di divorzio con Zidane, ci sarebbe anche Massimiliano Allegri.

In uscita dallo scacchiere del Real Madrid c’è Odegaard, che ha chiesto maggiore minutaggio dopo le ultime esclusioni. Sul talento norvegese – riporta Sky Sports UK – ci sarebbe soprattutto l’interessamento dell’Arsenal per prelevarlo in prestito fino al termine della stagione.

In Premier una delle squadre più attive sul mercato è il Wolverhampton, che stando al Mundo Deportivo presto potrebbe chiudere l’ingaggio di William José dalla Real Sociedad. I ‘Wolves’ ingaggerebbero in prestito con diritto di riscatto (intorno ai 25 milioni di euro) il 29enne attaccante brasiliano. Nel mirino del Wolverhampton ci sarebbe anche Douglas Costa, che ha poco spazio al Bayern Monaco e che potrebbe tornare alla Juventus per essere successivamente girato a titolo temporaneo al sodalizio inglese.

Si è conclusa la lunga telenovela legata al futuro di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco lascia il Napoli, con il Marsiglia che ha ufficializzato l’arrivo in prestito fino al giugno 2022 con obbligo di riscatto dell’ex Ajax.