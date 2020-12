Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

La notizia del giorno è ovviamente l’esonero di Thomas Tuchel da parte del Paris Saint-Germain come riportato dalla Bild. Mancherebbe solo l’ufficialità per il benservito all’allenatore tedesco, che pagherebbe l’altalenante rendimento tra Ligue 1 e Champions League. Il club vice campione d’Europa è attualmente terzo in classifica ad un punto dalla coppia di testa Lille-Lione e nell’ultima gara ha travolto per 4-0 lo Strasburgo. Per la sostituzione il Dt dei parigini Leonardo potrebbe puntare su Mauricio Pochettino: contatti avanzati con l’ex Tottenham, in vantaggio rispetto alle ipotesi che portano a Thiago Motta e Massimiliano Allegri.

Intanto in Spagna continua la marcia verso la vetta del Real Madrid, che con due partite in più ha riagguantato al comando i cugini dell’Atletico. Quinta vittoria consecutiva (sesta compresa la Champions) per i campioni di Spagna che grazie alle reti di Casemiro e Benzema hanno regolato per 2-0 il Granada. Zinedine Zidane è ovviamente soddisfatto per il filotto vincente dei Blancos: «Era un match complicato, la squadra ha lavorato duramente e conquistato la sesta vittoria consecutiva. E’ un ottimo risultato, considerate anche le assenze. Liga o Champions? Una squadra come il Real è abituata a lottare per vincere ogni competizione», le parole del tecnico francese.

Real in vetta con l’Atletico Madrid, che non sorride però dopo la squalifica per Kieran Trippier. L’ex Tottenham resterà infatti lontano dai campi di gioco per dieci settimane per la sanzione comminatagli dalla Federazione inglese: il terzino aveva scommesso sul suo passaggio l’Atletico la scorsa estate. Per Trippier, che non potrà neanche allenarsi negli impianti a disposizione del club, anche una multa di 70 mila sterline. Un’altra grande protagonista della Liga è la Real Sociedad, che nelle scorse ore ha ufficializzato il rinnovo di Imanol Alguacil. Premio all’ottimo lavoro fin qui svolto dal tecnico, che ha prolungato il suo contratto fino al 2023.

Inghilterra: riscatto Tottenham, Cavani fa fuori Ancelotti

Oltremanica, il Tottenham torna alla vittoria in Coppa di Lega riscattando le due dolorose confitte in Premier contro Liverpool e Leicester. Nel 3-1 rifilato allo Stoke brilla Bale, a segno anche Kane e Davies. Qualificazione in semifinale anche per il Manchester United: 2-0 dei ‘Red Devils’ all’Everton di Carlo Ancelotti con Cavani e Martial in rete. Non sorride neanche Massimo Carrera tra gli allenatori italiani all’estero. L’ex difensore termina la sua avventura in Grecia, esonerato dall’AEK Atene. Decisivo in negativo il 2-2 contro il Volos, con la squadra della capitale attualmente quarta in classifica e fuori dall’Europa League. Infine, un altro giocatore italiano lascia l’Italia: Andrea Bertolacci, sinvolcato dopo la fine dell’esperienza al Genoa, sbarca in Turchia firmando con il Fatih Karangumruk, squadra dove milita anche il connazionale Borini.