L’Atletico Madrid fa sul serio e fa suo lo scontro al vertice con la Real Sociedad nel turno infrasettimanale di Liga. Hermoso e Llorente consegnano tre punti fondamentali alla squadra di Simeone per proseguire la corsa in vetta alla classifica: i baschi sono distanti adesso 6 punti, mentre il Real Madrid (in campo stasera) è staccato a -3 dai cugini. Risorge anche il Barcellona: 3-0 esterno al Valladolid grazie alle marcature di Lenglet, Braithwaite e del solito Messi. Il sei volte Pallone d’Oro stacca così Pelè nella classifica all-time dei gol segnati con una sola maglia a quota 644.

Real Madrid di scena questa sera a Valdebebas contro il Granada, con Zinedine Zidane che in conferenza stampa è tornato a parlare di Isco e Asensio in chiave mercato: «Isco è un calciatore speciale, come tutti. Sta recuperando la migliore condizione dopo l’infortunio, sta dando il massimo in ogni allenamento. Asensio? Ho molta fiducia in lui, anche se nell’ultimo periodo non sta giocando tanto. E’ un giocatore di talento, è il presente e il futuro del Real». Per Isco, nello specifico, sono soprattutto Arsenal ed Everton a spingere per lo sbarco in Premier League.

Calciomercato estero, obiettivo ‘italiano’ per lo United. Papu Gomez: spunta il Siviglia

A proposito di Real, l’Arsenal guarda alla Casa Blanca per rivitalizzare l’attacco di Arteta. Come riporta il Daily Star, nel mirino dei ‘Gunners’ sarebbe finito Vinicius per l’imminente finestra del mercato di gennaio.

Kabak, obiettivo del Milan, piace anche alle big di Premier League. Stando al Daily Mail, Liverpool e Manchester United sarebbero interessate al giovane difensore turco in uscita dallo Schalke 04.

I ‘Red Devils’, insieme a Kabak, sempre secondo il Daily Mail avrebbero messo gli occhi pure su Nikola Milenkovic: il difensore serbo sarebbe valutato circa 40 milioni di euro dalla Fiorentina.

Il Chelsea dopo la faraonica campagna acquisti dell’ultima estate sogna anche Haaland. I ‘Blues’ – scrive il Daily Mirror – potrebbero sferrare l’assalto per il centravanti del Borussia Dortmund a fine stagione.

Il Paris Saint-Germain pensa a sfoltire il centrocampo. Oltre a Paredes e Draxler, anche Gueye potrebbe essere sacrificato dal club campione di Francia nella sessione di gennaio come rivela il quotidiano Le Parisien.

Concorrenza spagnola per il ‘Papu’ Gomez. L’argentino, in uscita dall’Atalanta dopo la rottura con Gasperini, sarebbe finito nei radar del Siviglia dell’ex Ds romanista Monchi come riporta la testata Todofichajes.com. In Serie A Gomez è accostato a Inter, Milan, Lazio e Roma.