Le prestazioni dei calciatori italiani fuori confine: Pellè trionfa nella Coppa di Cina, derby di Londra al Chelsea di Jorginho ed Emerson su Ogbonna

Copertina per Graziano Pellè nel weekend calcistico dedicato agli italiani all’estero. L’attaccante conquista con il suo Shandong Luneng la FA Cup in Cina grazie anche al suo sigillo nel 2-0 ai danni dello Jangsu Suning, squadra di Zhang proprietario anche dell’Inter. Pellè ha siglato la rete del raddoppio dopo il vantaggio realizzato da Wang. Questa potrebbe essere stata l’ultima uscita in Cina per il bomber azzurro, visto che il tetto salariale imposto dalla Lega cinese sugli ingaggi può portarlo a lasciare lo Shandong Luneng per far ritorno in Europa.

A segno nel fine settimana anche Vincenzo Grifo nel rotondo 4-1 del Friburgo all’Hertha Berlino. Il centrocampista della Nazionale di Mancini ci sta prendendo gusto: sono già 6 i gol messi a referto nella Bundesliga in corso. Largo successo in Premier League anche per il Chelsea della coppia Jorginho-Emerson, che vincono il derby italiano con Ogbonna nel 3-0 dei ‘Blues’ al West Ham. Prova positiva per l’ex Napoli, mentre il terzino è entrata a gara in corso dopo l’infortunio occorso a Chilwell.

LEGGI ANCHE: Giocatori Italiani all’estero: Ogbonna decisivo, De Sciglio protagonista in PSG-Lione

Italiani all’estero: a secco Kean e Macheda, ko Florenzi

In Ligue 1 finisce a reti bianche lo scontro al vertice tra Lille e Paris Saint-Germain. A secco Kean, nei parigini in campo anche Verratti e Florenzi. Sfortunato quest’ultimo, costretto al cambio per un problema alla caviglia che lo terrà fuori per almeno tre settimane. Apparizione nel finale di gara invece per De Sciglio e Pellegri rispettivamente nel poker rifilato dal Lione al Nizza e nella vittoria esterna del Monaco a Dijon. Gionata no in Grecia per Macheda nella sconfitta del Panathinaikos in casa del PAOK, mentre in settimana Pietro Iemmello ha trovato la sua prima gioia in Spagna andando a segno nel poker rifilato dal Las Palmas in Coppa del Re al Varea.