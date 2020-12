Le prestazioni dei calciatori italiani fuori confine: Ogbonna trascina il West Ham in Premier, il Lione di De Sciglio abbatte il PSG. Super Piovaccari in Spagna

E’ Angelo Ogbonna a prendersi la copertina tra gli italiani oltre confine nell’ultimo weekend calcistico. Lo stacco imperioso dell’ex Torino e Juventus ha permesso al West Ham di superare in rimonta il Leeds di Bielsa nella sfida valida per la 12° giornata di Premier League. Seconda rete in campionato per Ogbonna e tre punti preziosissimi in classifica per gli ‘Hammers’. Non sorridono invece Jorginho ed Emerson Palmieri al Chelsea, fuori dall’undici di Lampard contro l’Everton. I ‘Blues’ cadono a Liverpool al cospetto dell’ex Ancelotti e scivolano fuori dai primi quattro posti Champions dietro anche a Southampton e Leicester.

Ancora a segno in Bundesliga Vincenzo Grifo. Il nazionale di Mancini è infallibile dal dischetto e apre le marcature nella ripresa su rigore nel 2-0 del suo Friburgo contro il Bielefeld. Nel derby di Francia tra azzurri è a sorpresa De Sciglio a spuntarla su Kean, Verratti e Florenzi. Il Paris Saint-Germain resta a secco, con il Lione che espugna il ‘Parco dei Principi’ grazie al gol di Kadewere e scavalcando così in vetta i campioni di Francia. Esulta Rudi Garcia che applaude De Sciglio a fine partita: «Sono molto soddisfatto di Mattia, è entrato alla grande in campo. Ha un punto di forza: può giocare in più ruoli. Prenderlo dalla Juventus è stata un’ottima scelta per il Lione».

Italiani all’estero: Grifo glaciale dal dischetto, super Piovaccari!

Ko il Monaco di Pellegri, in campo nella ripresa nel match contro il Marsiglia. A secco stavolta anche Macheda, con il Panathinaikos dell’italiano (titolare) che conquista comunque i tre punti in Grecia sul Giannina. Domenica da urlo per lo scatenato Federico Piovaccari, con il centravanti autore di una fantastica tripletta nel poker rifilato dal Cordoba all’El Ejido nella Segunda Division B spagnola. Da segnalare, infine, l’ufficializzazione del passaggio di Fabio Borini al Fatih Karagumruk, club del massimo campionato turco.