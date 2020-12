Le prestazioni dei calciatori italiani fuori confine: da Kean a Grifo, passando per il ritorno al gol di Pellegri. Macheda vince il derby azzurro in Grecia contro Carrera

Moise Kean sempre più protagonista sotto la Tour Eiffel. L’attaccante italiano ancora decisivo per il Paris Saint-Germain nella vittoriosa trasferta contro il Montpellier. Altra prodezza per l’ex Juve, che ha firmato la rete del 2-1 prima del tris definitivo dei parigini segnato da Mbappe. Galoppata sulla destra, doppio passo e missile sotto la traversa per la quinta rete in sei presenze di campionato per il giocatore di proprietà dell’Everton, in prestito fino a giugno alla corte di Tuchel e rimpianto della Juventus che lo aveva cercato l’ultima estate per un ritorno a Torino.

Kean segna ogni 104 minuti in campionato e, compresa la Champions League, ha firmato già 7 centri stagionali. Il nazionale azzurro non sta facendo rimpiangere Icardi, nuovamente ai box per problemi fisici. Leonardo e il PSG starebbero riflettendo seriamente per acquistarlo a titolo definitivo, con il centravanti nato a Vercelli che ha dribblato l’argomento nella conferenza stampa pre Basaksehir: «Sono concentrato sugli obiettivi del PSG e personali. Sul mio futuro ne parleremo più avanti». Kean si appresta ad essere nuovamente un uomo mercato, ma intanto continua a stupire con la maglia del club campione di Francia dopo la deludente stagione in quel di Liverpool.

Il weekend degli italiani all’estero: risveglio Pellegri, Grifo protagonista

Sempre in Ligue 1 si è ritagliato uno spazio importante nel weekend anche Pietro Pellegri, tornato ad esultare dopo un periodo sfortunato e costellato da diversi infortuni. Il bel gol realizzato dal baby ex Genoa non è servito però al Monaco per evitare la sconfitta sl campo del Lille. Pellegri ha ritrovato il gol dopo ben 833 giorni dall’ultima rete realizzata nell’agosto 2018 con la casacca dei monegaschi. Restando Oltralpe buona prova per De Sciglio, titolare nella vittoria esterna del Lione contro il Metz, sempre ai box per infortunio Verratti e Rugani (Rennes). Nel PSG turno di riposo per Florenzi, rimasto in panchina.

Spostandoci in Germania conferma il suo ottimo momento di forma Vincenzo Grifo, che grazie ad una rete su rigore e ad un assist ha trascinato il suo Friburgo nel 2-2 casalingo contro il temibile Borussia Monchengladbach. Per il nazionale di Mancini sono già 4 i gol realizzati in Bundesliga nelle prime dieci giornate. In Premier League non c’è gloria invece per Jorginho ed Emerson malgrado il successo del Chelsea sul Leeds: i due italo-brasiliani sono rimasti entrambi fuori dalla gara dello ‘Stamford Bridge’. Turno di campionato da dimenticare per Ogbonna con il West Ham: londinesi sconfitti in casa dal Manchester United per 3-1 con l’ex Torino e Juventus in campo per tutta la gara.

In Grecia esulta invece Macheda, a segno nel vittorioso 2-1 del Panathinaikos ai danni dell’AEK Atene, con l’ex Sampdoria che fa suo il derby italiano al cospetto di Carrera. Infine, dopo aver centrato il ‘Triplete’ con l’Al-Hilal, Sebastian Giovinco entra dalla panchina nel secondo tempo del match vinto contro l’Al-Raed.