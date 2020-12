Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Record amaro per Leo Messi. La ‘Pulce’ raggiunge il record di Pelé a quota 643 reti segnate con la maglia di una sola squadra, ma non basta al Barcellona per battere al ‘Camp Nou’ un ottimo Valencia. Blaugrana che scivolano così a -8 (e una partita in più) dall’Atletico Madrid capolista, ieri vittorioso per 3-1 sull’Elche trascinato dalla doppietta di Suarez.

In Premier League Liverpool a valanga (7-0 sul malcapitato Crystal Palace), torna a vincere anche il Manchester City sul campo della rivelazione Southampton. Colpo anche dell’Everton di Ancelotti: terza vittoria consecutiva e secondo posto in solitario dietro ai ‘Reds’ di Klopp per la compagine del tecnico di Reggiolo. I ‘Toffees’ fanno sprofondare in zona retrocessione l’Arsenal di un sempre più pericolante Arteta.

Nelle dichiarazioni di Ancelotti c’è spazio anche per il mercato e il possibile arrivo di Khedira, in uscita dalla Juventus: «Ho un ottimo ricordo di lui dai tempi del Real Madrid. Non siamo però interessati ad ingaggiarlo per il momento: vedremo forse a gennaio».

Calciomercato estero, Zidane allontana l’addio al Real. Conte alla finestra per Wijnaldum

Laporta, candidato alle presidenziali del Barcellona, vorrebbe riportare Bellerin in Catalogna come scrive il Sunday Mail. Il terzino spagnolo potrebbe lasciare l’Arsenal a gennaio e sarebbe valutato almeno 25 milioni di euro dai ‘Gunners’.

L’Inter segue con attenzione gli scenari su Wijnaldum, in scadenza di contratto con il Liverpool il prossimo giugno. Il nazionale olandese – riporta il Sun – piace a Conte che potrebbe battagliare con il Barcellona per il suo cartellino. Il connazionale Koeman ha messo da tempo in cima alla lista dei desideri il connazionale per il Barça.

A proposito di Inter, Lampard e il Chelsea chiuderebbero alla cessione a gennaio di Giroud. Il centravanti francese sta trovando spazio nelle ultime partite e difficilmente cambierà maglia a gennaio – come riporta la stampa inglese – nonostante il pressing dei nerazzurri, della Juventus e del Milan in Italia.

Zinedine Zidane si è soffermato sul suo futuro e le ultime indiscrezioni di mercato nelle conferenza stampa pre-Eibar: «Ho un contratto fino al 2022 e non chiederò niente. Sono nel miglior club del mondo. Scambio Isco-Pogba? Parlo solo dei miei calciatori, Isco sta bene qui e sono contento di tutti. A gennaio può succedere ogni cosa, però spero che tutti i miei giocatori restino qui». Infine su capitan Sergio Ramos che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza: «Giocherà ancora per molto tempo, è convinto di quello che fa ed è la cosa più importante».