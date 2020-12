Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Mohamed Salah spaventa il Liverpool. L’attaccante egiziano ha parlato del suo futuro al quotidiano AS, non scartando un possibile trasferimento in Spagna: «Real Madrid e Barcellona sono i migliori club in Spagna. Nel calcio non sai mai cosa può succedere, però adesso sono concentrato nel vincere la Premier e la Champions League con il Liverpool. Il mio futuro è in mano ai ‘Reds’».

Tiene sempre banco il futuro di Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista francese è in uscita dai ‘Red Devils’ e per lui si ipotizza un possibile ritorno alla Juventus. Stando ad ESPN, il club bianconero potrebbe mettere sul piatto Dybala e Bernardeschi per fregiarsi del cartellino di Pogba.

Stando al Daily Mail, Carlo Ancelotti non escluderebbe un possibile arrivo a gennaio all’Everton di Khedira. Il centrocampista tedesco lascerà la Juventus a gennaio e nei giorni scorsi ha aperto ad un eventuale sbarco alla corte dell’allenatore di Reggiolo.

Lo stesso Ancelotti guarda con interesse anche al pupillo Isco, in rotta con il Real Madrid e Zidane. Sul nazionale spagnolo ci sarebbe però il connazionale Arteta che, come scrive il Sun, vorrebbe portarlo all’Arsenal alla riapertura del mercato.

LEGGI ANCHE: Calcio estero, Coutinho verso l’addio! PSG su Joao Felix: le notizie del 18 dicembre

Calciomercato estero, Mourinho tenta Modric

Un altro gioiello del Real Madrid, Luka Modric, sarebbe finito nei desideri di Mourinho. Come rivela il Daily Express, il manager del Tottenham vorrebbe ripotare a Londra l’ex Pallone d’Oro, che ancora non ha rinnovato il contratto con il sodalizio campione di Spagna.

Il Paris Saint-Germain potrebbe sacrificare un tassello a centrocampo per far respirare il bilancio. I maggiori indiziati a lasciare Parigi sarebbero Draxler e Paredes come riporta il quotidiano L’Equipe. In particolare l’argentino ex Roma, che sarebbe nelle mire dell’Inter in un ipotetico scambio con Eriksen, avrebbe una valutazione tra i 20 e i 30 milioni di euro.