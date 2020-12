Juventus, Pogba un sogno? Raiola è stato avvistato a Torino

Continuano le voci su un possibile ritorno di Pogba alla Juventus: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla suggestione di mercato

Da quando è andato via da Torino, i tifosi sognano sempre un ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese a Manchester non è mai stato ai livelli dei suoi tempi in bianconero e Raiola ha più volte confessato che gli farebbe bene cambiare aria.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Raiola sarebbe stato avvistato a Torino nei giorni scorsi: i rapporti con Agnelli sono buoni come mostra il siparietto alla premiazione del Golden Boy, resta da capire solo se Pogba alla Juventus sia una possibilità di mercato per gennaio o un sogno da continuare a coltivare per giugno.