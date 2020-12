Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

In Spagna tiene banco il futuro di due esuberi di lusso di Real Madrid e Barcellona. Isco è ormai fuori dai piani di Zidane, con il fantasista spagnolo che cerca una collocazione per trovare maggiore spazio e non perdere il treno per i prossimi Europei. L’ex Malaga è attratto dalla Premier League, dove a fargli al corte è l’estimatore Carlo Ancelotti. Dopo James Rodriguez, il tecnico di Reggiolo vorrebbe replicare cercando di portare all’Everton anche Isco che ha una valutazione adesso di circa 40 milioni di euro.

Stesso destino potrebbe avere Coutinho, che non è entrato in sintonia nello scacchiere di Koeman al Barcellona tra infortuni e l’esplosione di Pedri. Il baby talento si sta prendendo la scena al Barça a suon di grande prestazioni, oscurando il brasiliano ex Inter. Come scrive il quotidiano ARA, il sodalizio blaugrana avrebbe deciso di cedere Coutinho nel mercato di gennaio e il presidente ad interim Tusquets vorrebbe farlo entro il 24 gennaio, ovvero prima delle elezioni presidenziali in seno al Barcellona.

Calciomercato estero, Joao Felix se parte Mbappe. Renato Sanches in orbita Inter

Rumors di mercato che toccano anche Joao Felix, che stenta a fare la differenza nell’Atletico Madrid di Simeone. Il gioiello portoghese è stato lasciato fuori in diverse occasioni dall’undici titolare e sarebbero ritornato d’attualità un possibile assalto del Paris Saint-Germain all’ex Benfica come si legge sul Le10sport.com. Il Dt dei parigini Leonardo penserebbe a Joao Felix in caso di rottura con Mbappe sul rinnovo contrattuale di quest’ultimo.

Potrebbe invece lasciare la Francia un altro talento lusitano, ovvero Renato Sanches, accostato all’Inter stamane dal portale Todofichajes.com. Il centrocampista classe ’97 sta brillando al Lille e sarebbe finito nella lista delle priorità dei nerazzurri per il centrocampo di Conte. La società francese, per motivi economici, potrebbe essere costretta a cedere già a gennaio il giocatore, che in Premier League piace molto anche al Liverpool.

A proposito di Liverpool, i ‘Reds’ pensano a blindare Virgil van Dijk attualmente fermo ai box a causa del grave infortunio al ginocchio rimediato nei mesi scorsi. Secondo CBS Sports, il club campione d’Inghilterra sarebbe pronto ad iniziare le trattative per il rinnovo del difensore olandese. Il Liverpool offrirebbe un prolungamento quinquennale a van Dijk.

I ‘Reds’ lavorano anche in uscita. Origi, poco utilizzato finora da Klopp, non farebbe parte dei progetti del tecnico tedesco. Sull’attaccante belga ci sarebbe l’interesse del Wolverhampton che, stando al Daily Express, penserebbe ad Origi per supplire alla momentanea assenza di Raul Jimenez.