Isco via dal Real Madrid, Zidane: «Ci sono molti giocatori qui»

Isco sembra essere più vicino alla cessione: il centrocampista del Real Madrid lamenta mancanza di spazio. Le parole di Zidane

Isco via a gennaio? Zinedine Zidane non sembra scosso. Ecco le parole del tecnico dei Blancos in conferenza stampa sul centrocampista spagnolo: Isco è stato accostato anche a Inter e Juventus nelle passate sessioni di mercato.

«Capisco che abbia giocato pochi minuti, perfettamente. Ci sono molti giocatori qui e questa è la difficoltà dell’allenatore, metterne in campo undici». Queste le parole di Zidane.