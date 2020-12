Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Prima fuga della stagione per il Liverpool. I campioni d’Inghilterra in carica fanno loro lo scontro diretto al vertice contro il Tottenham, staccando gli ‘Spurs’ di tre lunghezze adesso in vetta alla classifica. Decide Firmino in pieno recupero, con il solito Son che in precedenza aveva pareggiato la rete di Salah. Londinesi più volte vicini alla rete del vantaggio, ma beffati nel finale dal guizzo di testa dell’attaccante brasiliano.

Scintille a fine gara tra i due allenatori: «Ho detto a Klopp che la squadra migliore in campo ha perso. Se io mi comprassi come lui a bordocampo, mi caccerebbero dopo un minuto – le parole di José Mourinho a fine gara – La prestazione è stata ottima: anche un pari sarebbe stato un risultato deludente per il Tottenham». Non si è fatta attendere la replica di Jurgen Klopp: «Credo che la vittoria del Liverpool sia meritata, loro sono mostruosi in contropiede ma la nostra gara è stata davvero ottima. Il Tottenham è una grande squadra: si giocherà la Premier fino all’ultimo».

In Spagna torna alla vittoria il Barcellona nel turno infrasettimanale, piegando per 2-1 la capolista (in condominio con Atletico e Real Madrid ) Real Sociedad. Jordi Alba e de Jong rimontano l’iniziale vantaggio firmato da Willian Jose. Messi e compagni si rilanciano così in classifica e distano adesso a -6 dal trio di testa.

Calciomercato estero: scambio per Pogba, Nainggolan nel mirino del Villarreal

Restando in casa Barcellona, Raiola potrebbe proporre Pogba al club blaugrana viste le difficoltà nel piazzarlo al Real Madrid e alla Juventus. Il Barça – come scrive il portale Don Balon – potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Dembele per il centrocampista francese in uscita dal Manchester United.

Potrebbe essere nella Liga il futuro di Radja Nainggolan. Il belga non rientra nei piani di Conte, con l’Inter a caccia di una sistemazione per gennaio. Oltre al Cagliari, sulle tracce di Nainggolan ci sarebbe anche il Villarreal come riporta la testata Todofichajes.com. Gli spagnoli potrebbero mettere sul piatto 10 milioni di euro per il classe ’88.

Stando a La Voix di Nord, il Lille avrebbe intenzione di mettere in vendita Renato Sanches la prossima estate. Sull’ex Bayern Monaco ci sarebbe da tempo l’interesse del Liverpool, che punterebbe sul portoghese per supplire ad un’eventuale partenza di Wijnaldum.

Sempre il Liverpool, non perde di vista la situazione di Asensio al Real Madrid. I ‘Reds’ restano alla finestra per il fantasista in caso di addio alla Casa Blanca, con il PSG che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Klopp come si apprende dalla stampa francese.