Si accende il duello in testa alla Premier League tra Liverpool e Tottenham. Questa sera in quel di ‘Anfield’ le prime due della classe si giocheranno la vetta della classifica e la possibilità di staccare la diretta rivale per la prima mini-fuga della stagione. Mourinho punta sul temibile duo Son-Kane nel 3-5-2 dei londinesi, mentre Klopp si affiderà all’usato sicuro in attacco (Firmino e Mane insieme a Salah) e con l’ormai consueta emergenza difensiva.

Le probabili formazioni di Liverpool-Tottenham:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Minamino, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane. All. Klopp.

Tottenham (3-5-2): Lloris; Alderweireld, Dier, Rondon; Doherty, Sissoko, Hojbjerg, Lo Celso, Davies; Son, Kane. All. Mourinho.

In Spagna quarta vittoria consecutiva tra Liga e Champions per il Real Madrid, trascinato dalla doppietta del solito Benzema contro l’Athletic Bilbao. Zidane elogia il connazionale: «Per me è il migliore attaccante francese della storia, quello che sta facendo lo dimostra – le parole di ‘Zizou’ nella conferenza stampa post-gara – Non pensa solo al gol, ma alla fine è sempre decisivo. Senza fare una grande partita ha segnato due reti: c’è sempre, come i grandi giocatori».

Calciomercato estero, Allegri in pole se salta Arteta all’Arsenal

Intanto il Real sembrerebbe scartare l’assalto a Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Nella lista di Zidane per rinnovare il centrocampo ci sarebbe in pole il baby Camavinga, con il laziale Milinkovic-Savic in seconda battuta come scrive il portale Don Balon.

Tra gli esuberi del Real Madrid c’è anche Isco, fuori dai piani tecnici di Zidane. Il nazionale spagnolo, accostato anche alla Juventus, stando a Marca preferirebbe la destinazione Premier League dove c’è il pressing dell’Everton dell’estimatore Ancelotti.

Il Paris-Saint Germain lancia la sfida al Barcelona per Depay, rilancia il Mundo Deportivo. Il Dt Leonardo vorrebbe rinforzare ulteriormente l’attacco dei parigini con il gioiello del Lione, primo obiettivo del connazionale Koeman a gennaio per il Barça.

Rimane in bilico il futuro di Arteta sulla panchina dell’Arsenal. Decisive saranno le prossime partite dei ‘Gunners’, con Massimiliano Allegri – rivela il portale TodoFichajes.com – che sarebbe il prescelto in caso di ribaltone alla guida della squadra londinese.

È atteso per oggi il vertice tra il Milan e gli agenti di Calhanoglu per il rinnovo del fantasista turco. Il Manchester United continua a seguire con attenzione gli sviluppi sul futuro di Calhanoglu come scrive il Daily Express.

Il talento del Porto, Fabio Vieira, sta catturando l’attenzione delle grandi d’Europa. Il fantasista piace alla Juventus, ma come riporta il quotidiano Record sul classe 2000 ci sarebbe soprattutto il pressing dell’Arsenal. Vieira ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.