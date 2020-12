Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Comanda il Real Madrid a Valdebebas. I ‘Blancos’ fanno loro il derby contro l’Atletico, regolato dalle reti di Casemiro e dall’autogol di Oblak sulla conclusione di Carvajal. Zidane accorcia il distacco dai cugini in vetta alla classifica e incassa con soddisfazione l’ottima prova dei suoi: «Questa vittoria mi rende felice, come quella dell’altro giorni in Champions. Abbiamo messo molta pressione all’Atletico, controllando bene la gara. Tutti stanno molto bene». Di contro, Simeone ammette la superiori del Real: «Sono stati superiori, più determinati e cinici nelle situazioni importante. Noi abbiamo giocato male: tutti dobbiamo migliorare, anche il sottoscritto. Dovevo leggere meglio la partita».

In Inghilterra termina a reti bianche l’atteso derby di Manchester tra United e City, mentre l’Everton di Ancelotti torna alla vittoria in campionato beffando il Chelsea grazie alla rete realizzata da Sigurdsson su rigore.

A tenere banco in Premier è sempre il futuro di Paul Pogba, con Mino Raiola che ha bollato come fake news le indiscrezioni su un’eventuale separazione dal centrocampista francese. Nelle ore successive è stato poi lo stesso ex Juventus a replicare ai rumors su un possibile addio («Bla bla bla is not important»), giurando fedeltà al Manchester United. Intanto la stampa inglese nello specifico il Sunday Express, mette nel mirino al Juventus catalogando come uno ‘scherzo’ un possibile ritorno a gennaio in bianconero di Pogba con la formula del prestito.

Calciomercato, Klopp spaventa l’Inter: de Vrij nei radar del Liverpool

Il Liverpool guarda con attenzione a Stefan de Vrij. Come scrive il Sunday Mirror, Klopp sarebbe guardando al difensore dell’Inter per un possibile assalto gennaio come ovviare all’emergenza infortuni nel reparto difensivo dei ‘Reds’.

Ancelotti, oltre a Ramsey dalla Juventus, per rinforzare il centrocampo dell’Everton starebbe pensando a Dele Alli e Winks (in uscita dal Tottenham) come riporta il Daily Mirror.

Camavinga fa gola alle big d’Europa. Oltre a Real Madrid, Juventus e alle grandi d’Inghilterra, il talento francese del Rennes sarebbe finito sotto la lente d’ingrandimento del Bayern Monaco come si apprende dalla stampa tedesca.