Luci a Valdebebas questa sera per la stracittadina di Madrid tra Real e Atletico. ‘Derbi Capital’ titola questa mattina il quotidiano AS: un match cruciale sia per la capolista allenata da Simeone che tenta la figa, sia per gli uomini di Zidane che vogliono recuperare il terreno perduto in classifica. Il ‘Cholo’ non si fida: «Li ammiro sempre come squadra e mentalità vincente», anche il collega francese è conscio del valore degli avversari: «L’Atletico per quello che sta facendo è favorito per il titolo».

Simeone si affiderà al duo offensivo formato da Luis Suarez e Joao Felix, mentre Zidane punterà sul tridente composto da Lucas Vazquez e Vinicius ai lati di Benzema. Il centravanti transalpino è stato il grande protagonista del match di Champions League contro il Borussia Monchengladbach, gara che ha visto il fondamentale rientro nel cuore della difesa di capitan Sergio Ramos.

Le probabili formazioni di Real-Atletico

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius.

Atlerico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Koke, Llorente, Saul, Carrasco; Luis Suarez, Joao Felix.

Calciomercato, Pogba medita la separazione da Raiola

In Inghilterra tiene banco il caso Pogba, con il suo agente Mino Raiola che nei giorni scorsi ha aperto senza mezzi termini all’addio al Manchester United del francese. Stando alla Bild, il centrocampista ex Juventus sarebbe stufo dei comportamenti del procuratore italo-olandese e starebbe valutando la possibilità di separarsi da Raiola in base a quelle che saranno le evoluzioni sul suo futuro nei prossimi mesi.

Intanto il Manchester United resta in forte pressing su Haaland: i ‘Red Devils’ – scrive il Daily Mail – prossimamente potrebbero ritornare all’assalto dell’attuale centravanti del Borussia Dortmund che piace anche ai cugini del City.

Dele Alli è sempre più lontano dal Tottenham. Il nazionale inglese non rientra nei piani di Mourinho e gli ‘Spurs’ potrebbero cederlo in prestito a gennaio. Sul giocatore ci sarebbe l’interesse del Paris Saint-Germain.

Il Chelsea fa sul serio per David Alaba, che senza rinnovo si libererà a parametro zero a fine stagione dal Bayern Monaco. Secondo il Daily Mirror, il difensore austriaco gradirebbe la destinazione londinese per la prossima stagione.

L’Arsenal si arrende per Szoboszlai come riporta il Daily Mirror. Il talento ungherese è destinato a lasciare il Salisburgo per trasferirsi in Bundesliga con la maglia del Lipsia, altra società della Red Bull.