Chiusa la parentesi dedicata alle coppe europee, sarà il derby di Madrid tra Real e Atletico a catalizzare l’attenzione in Spagna. I ‘Colchoneros’ viaggiano a vele spiegate in testa alla classifica e vogliono tenere a distanza i rivali cittadini, che hanno strappato solo all’ultima giornata il pass per gli ottavi di Champions e che stanno faticando in questo inizio di stagione. C’è fiducia nell’undici di Simeone, come dimostrano le parole di Jan Oblak: «Arriviamo al derby nelle migliori condizioni, in fiducia e con la voglia vincerlo», ha dichiarati il portiere dei ‘Colchoneros’ al quotidiano Marca.

Intanto a Valdebebas, le ottime prestazioni di Modric e Lucas Vazquez nelle ultime uscite, hanno riacceso l’attenzione sui rinnovi contrattuali dell’ex Pallone d’Oro e del duttile esterno, in scadenza a giugno al pari di capitan Sergio Ramos. Il Real Madrid non vuole farsi trovare impreparato in caso di clamoroso divorzio con il difensore spagnolo e segue sempre con attenzione gli sviluppi su David Alaba, in rottura con il Bayern Monaco. L’austriaco avrebbe ormai preso una decisione definitiva e non prolungherà con i bavaresi: Florentino Perez è pronto a cogliere l’occasione per il il classe ’92, che in Italia è nei desideri di Juventus e Inter.

Il Barcellona incassa il ‘no’ per il ritorno di Neymar, che ha aperto le trattative per il rinnovo di contratto con il Paris Saint-Germain. I francesi blindano il loro asso, con Koeman che avrebbe intenzione di virare con decisione sul connazionale Depay per rinforzare il reparto offensivo. Secondo il Mundo Deportivo, l’attaccante del Lione (già a lungo inseguito in estate) ed Eric Garcia del Manchester City sarebbero le priorità nella finestra di gennaio per il sodalizio blaugrana.

Calciomercato, Pochettino in pole se salta Solskjaer. Ancelotti insiste per Ramsey

In Premier League, continua a tener banco il futuro di Solskjaer sulla panchina del Manchester United. L’allenatore norvegese rischia grosso dopo l’uscita di scena dalla Champions League e Pochettino – rivela il Daily Star – sarebbe in prima fila per subentrare a Solskjaer in caso di esonero. L’ex tecnico del Tottenham è da tempi non sospetti accostato anche al Real Madrid.

Mesut Ozil – scrive il Sun – non rientra nei piani dell’Arsenal e cerca una sistemazione alla riapertura del mercato. Per il fantasista tedesco ci sarebbe la possibilità di lasciare l’Europa per accettare l’offerta in MLS del DC United.

L’Everton resta interessato ad Aaron Ramsey, che la Juventus potrebbe cedere a fine stagione come si legge sul Sun. Carlo Ancelotti è un estimatore del gallese e già in estate aveva tentato di portarlo a Liverpool.

Il Manchester United tenta l’affondo per Trippier. L’ex terzino del Tottenham può lasciare l’Atletico Madrid alla riapertura del mercato e, come riporta Sky Sports UK, i ‘Red Devils’ avrebbero intenzione di fare un’offerta per riportarlo in Premier.