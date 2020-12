Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Pericolo scampato per il Real Madrid. La squadra di Zidane regola senza faticare il Borussia Monchengladbach per 2-0, staccando il pass per gli ottavi di Champions League. Obiettivo raggiunto per i campioni di Spagna grazie alla doppietta di Benzema e ad una prova senza macchie. I fari erano puntati ovviamente su Zinedine Zidane, a rischio esonero in caso di flop europeo. ‘Zizou’ respira, allontanando le critiche e un possibile divorzio con i ‘Blancos’: «Non sarò mai l’Alex Ferguson del Real Madrid, questo è certo. Voglio godermi quello che faccio. Non so quanto rimarrò al Real e non ci penso – le parole in conferenza stampa del tecnico francese – Sono molto felice adesso di esserci, anche nei momenti più difficili. Sono a Madrid da molto tempo e voglio rimanerci ancora per un po’ di tempo».

Ieri sera altra grande prova di Lucas Vazquez, il cui futuro però rimane in bilico visto che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza il prossimo giugno al pari di Modric e capitan Sergio Ramos. «Tutti meritano di restare in questa squadra per quello che stanno facendo», ha aggiunto sempre Zidane.

Il Barcellona invece si interroga sul futuro di Koeman, anche se la dirigenza blaugrana ha confermato la fiducia al tecnico olandese dopo la fragorosa sconfitta di Champions al ‘Camp Nou’ con la Juventus. Intanto – rivela Sport 3 – diversi candidati alla presidenza del Barça sarebbero pensando a Zorc, attuale Ds del Borussia Dortmund, come nuovo responsabile del mercato. Il dirigente tedesco, in caso di sbarco in Catalogna, potrebbe portare con sé Haaland, obiettivo sensibile per l’attacco del Barcellona.

Calciomercato estero, Neymar si blinda al PSG

Il Paris Saint-Germain blinda Neymar e Mbappe. Il sodalizio campione di Francia non ha intenzione di privarsi dei suoi gioielli: «Abbiamo iniziato a parlare del nuovo contratto, vogliono restare al PSG», ha affermato a RMC Sport il presidente dei parigini Al-Khelaifi. Lo stesso Neymar ha buttato acqua sul fuoco sulle voci d’addio: «Non mi passa per la testa l’idea di lasciare il PSG. Sono felice con questa maglia».

Oltremanica, invece, Paul Pogba sarebbe determinato a lasciare il Manchester United già a gennaio. Il francese è ormai da tempo in rottura con i ‘Red Devils’ e stando al Times spingerebbe per un ritorno alla Juventus.

Arteta non attraversa un momento facile sulla panchina dell’Arsenal e cerca rinforzi sul mercato. Secondo il Sun, l’allenatore spagnolo avrebbe messo nel mirino il connazionale Eric Garcia, che potrebbe lasciare il Manchester City a gennaio. Il difensore piace da tempo anche al Barcellona.

Il Lipsia vuole riscattare Angeliño dopo le ottime prestazioni in stagione, ultima quella in Champions League con lo United. Per acquisire a titolo definitivo il cartellino del laterale spagnolo, di proprietà del Manchester City, serviranno circa 18 milioni di euro come riporta il Sun.