Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di RMC Sport la vittoria contro l’Istanbul Basaksehir.

«Sono molto contento qui a Parigi. Sono molto felice al club, con i miei compagni di squadra. L’idea di partire non mi passa per la mente. Abbiamo un ottimo rapporto, sono molto felice. Dobbiamo parlare e vedere cosa accadrà in futuro».