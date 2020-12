Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Frank Lampard sulla graticola dopo il tonfo nel derby contro l’Arsenal. Chelsea sconfitto per 3-1 dai cugini londinesi e alla quarta sconfitta consecutiva. Momentantaccio per l’ex centrocampista, finito sulla ghigliottina di critica e tifosi per il rendimento deludente e alcune scelte tattiche controverse. Il patron Abramovich non pensa al momento ad un possibile esonero, con l’ombra di Massimiliano Allegri però nuovamente minacciosa per la panchina di un’altra big di Premier. L’ex Juventus è stato accostato con forza anche e soprattutto all’Arsenal, con Arteta che al contrario di Lampard respira dopo il successo scaccia crisi del Boxing Day.

Volge verso il termine invece la telenovela Modric al Real Madrid, con l’ex Pallone d’Oro ormai ad un passo dal rinnovo con i ‘Blancos’ come riporta il quotidiano Marca. Il centrocampista croato, in scadenza a giugno, rinnoverà per un’altra stagione con il sodalizio campione di Spagna.

Il Real Madrid – riporta il Daily Mirror – in entrata avrebbe invece drizzato le antenne per Foden. Ul giovane centrocampista attraversa un periodo negativo al Manchester City, poco utilizzato da Guardiola. Il Real penserebbe ad una possibile offensiva, anche se i ‘Citizens’ valuterebbero circa 60 milioni di euro il giocatore.

Calciomercato estero, Pochettino sogna Messi a Parigi

L’altra grande di Spagna, il Barcellona, punta con decisione ad un difensore per gennaio. La dirigenza blaugrana – scrive El Mundo Deportivo – continua il pressing per Eric Garcia, in uscita dal Manchester City. Per l ‘attacco, invece, Koeman non perde le speranze per il connazionale Depay.

Barça che deve fronteggiare anche il possibile assalto di Pochettino per Leo Messi. Il tecnico argentino, prossimo alla panchina del PSG, come riporta Le Parisien vorrebbe formare un tridente da sogno la prossima estate a Parigi con la ‘Pulce’ al fianco di Mbappe e Neymar.

In Francia, torna in panchina Raymond Domenech. Il Nantes ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Ct della Nazionale francese, che ha firmato un contratto di sei mesi fino al termine della stagione.