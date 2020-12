Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Arriva Mauricio Pochettino e cambia il centrocampo del Paris Saint-Germain. L’argentino ha un modulo diverso rispetto a Tuchel e qualche elemento della mediana dei vice campioni d’Europa potrebbe finire sul mercato nell’imminente finestra di gennaio scrive il quotidiano Le Parisien. Draxler, Guaye e Paredes sarebbero i maggiori indiziati per un possibile addio a metà stagione. Per il centrocampista argentino ex Roma si parla soprattutto di un possibile scambio con l’Inter, che porterebbe Eriksen alla corte dell’estimatore Pochettino.

Il fantasista danese non sarebbe uscito neanche dai radar del Real Madrid come scrive il Mundo Deportivo. Eriksen non è una priorità per Zidane, ma potrebbe diventare un’occasione di mercato per sistemare anche la grana Isco, che non rientra più nei piani di ‘Zizou’ e sarebbe un profilo comunque gradito ad Antonio Conte. Il vero sogno in mediana del tecnico francese resterebbe comunque il connazionale Camavinga, anche se un possibile assalto per il baby gioiello del Rennes sarebbe complicato al momento e verrebbe rimandato alla prossima estate.

In Premier League si scende in campo a Santo Stefano con il tradizionale Boxing Day, con Arsenal-Chelsea piatto forte di giornata. Derby che può essere campale per Arteta: un’eventuale sconfitta potrebbe costare carissima al tecnico spagnolo, con i ‘Gunners’ che conservano solamente quattro punti dalla zona retrocessione. Esame da non fallire quindi per Arteta, con l’ombra minacciosa di Allegri e Tuchel (appena esonerato dal PSG) sull’ex assistente di Guardiola.

Calciomercato estero, allarme Salah-Liverpool: parla Klopp

Il Tottenham cerca rinforzi a centrocampo e stando al Daily Mail avrebbe individuato in Sabitzer il rinforzo giusto per lo scacchiere di Mourinho. Il Lipsia però non farebbe sconti per il nazionale austriaco, valutato 50 milioni di euro dal sodalizio della Red Bull.

Allarme Salah al Liverpool, con il campione egiziano che aprirebbe ad un possibile addio ai ‘Reds’. Sul futuro dell’ex Roma è intervenuto Klopp parlando al quotidiano AS: «L’unico motivo per lasciare Liverpool in questo momento è il meteo – scherza il tecnico tedesco – Non vedo altri motivi: siamo uno dei migliori club al mondo e paghiamo bene. Però allo stesso tempo non possiamo forzare i giocatori a restare. Se qualcuno vuole andare via, non lo tratteniamo».

Il Manchester City non perde di vista Tagliafico, nonostante il recente rinnovo dell’argentino con l’Ajax. Il terzino albiceleste – riporta The Athletic – resterebbe il primo obiettivo di Guardiola a sinistra con la possibile uscita di Zinchenko a gennaio. Tagliafico sarebbe valutato circa 30 milioni di euro dai ‘Lancieri’.

Il Bayern Monaco mette nel mirino Marcos Llorente. Il centrocampista dell’Atletico Madrid sarebbe finito sulla lista della spesa di Flick come scrive il portale Todofichajes.com. I ‘Colchoneros’ non sarebbero però intenzionati a privarsi del giocatore, che avrebbe un prezzo fissato a 50 milioni di euro.

Potrebbe tornare in Europa Bojan Krkic. Stando al quotidiano L’Equipe, l’ex Barcellona e Milan sarebbe entrato nei radar di alcuni club francesi e in special modo del Saint-Etienne. Bojan è in scadenza di contratto il 31 dicembre con il Montreal Impact, club della MLS americana.