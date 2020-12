Conte su Eriksen: «Scelte condivise con la società» – VIDEO

Antonio Conte ha parlato di Christian Eriksen al termine della partita contro il Verona

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa di Christian Eriksen al termine della partita vinta 2-1 in casa dell’Hellas Verona.

«Abbiamo fatto e stiamo facendo delle valutazioni, ma senza scindere l’allenatore e il club. Ho visto che a volte vengo io in una posizione e il club in un’altra. Mi dispiace veramente tanto perché sembra che siamo due entità diverse e astratte, ma non è così».