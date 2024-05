Biraghi sulla FINALE: «Segno di un gruppo unito. Penso a Davide e Joe. FUTURO Italiano? Dico che...»

Ecco le parole del capitano della Fiorentina Biraghi dopo la conquista della finale di Conference League contro il Brugge

«C’è grande unione, sennò questi risultati non li raggiungi. Due finali consecutive europee, quasi due di Coppa Italia: li fa solo un gruppo unito, in cui tutti fanno parte del progetto. Con la Fiesole ho un rapporto particolare: ero insieme a loro nel giorno tragico di Davide e anche in quello di Joe. E’ un rapporto che va al di là. Vogliamo giocarci la finale. Futuro Italiano? Non lo so, è un mese che non parla perché è più agitato di noi. La cosa bella è che nel gruppo dobbiamo pensare a tante cose: è giusto che ci godiamo il mento e che lo faccia anche lui. Ogni anno lo facciamo invecchiare di 10. Pensiamo a quello che dobbiamo fare »