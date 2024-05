Stasera il match di Champions League 2023/2024 tra Real Madrid Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Bayern Monaco e Real Madrid si affrontano nel match valido per la Champions League.

Real Madrid Bayern Monaco LIVE: sintesi e moviola

104 E’ FINITA! Il Real Madrid in finale!

102 Fuorigioco Bayern dubbio su ennesimo tentativo di lancio, De Ligt segna ma a gioco fermo

100 Lunin esce in presa su lancio lungo

100 Ammonito Camavinga che allontana il pallone

99 SOSTITUZIONE Militao per Bellingham

98 Choupo-Moting riceve palla ma è in offside

96 Intervento difensivo di Nacho che esulta come un gol per avere preso un fallo

95 Si combatte su ogni pallone, il Bayern non riesce a salire

94 Joselu si prende un fallo, scorrono i secondi

90 Sono 9 i munuti di recupero

90 GOL ANNULLATO a Joselu su cross Rudiger, molto dubbio il fuorigioco. E’ GOL! Il controllo Var mostra che non ci sono irregolarità

89 Diaz raccoglie una corta respinta, tiro deviato in corner. Bayern alle corde

87 1-1! GOL REAL MADRID Joselu raccoglie una corta respinta di Neuer, non perfetto, su tiro di Vinicius. Unico errore in gara del portiere, costa caro al Bayern

86 Kimmich smorza con freddezza un cross di Rudiger

85 Crampi per Pavlovic, il Bernabeu protesta per il gioco fermo

84 Modric va a chiudere una ripartenza pericolosissima

83 SOSTITUZIONE Tuchel opta per due cambi: Choupo-Moting per Kane e Muller per Musiala

82 OCCASIONE REAL Vinicius al volo d’interno su lancio Rudiger, non trova la porta ma non era semplice

81 Traversa di Kim da corner ma c’era un fallo in attacco

80 SOSTITUZIONE Joselu per Valverde e Diaz per Rodrygo

79 Modric duro su Laimer, proteste con Marciniak

78 Fallo di Camavinga su Kane che aiuta la squadra a salire

77 Modric finta il tiro, prova imbucata al limite ma è impreciso

75 SOSTITUZIONE Kim per Sane

73 OCCASIONE BAYERN Musiala bravissimo a servire Kane, tiro sull’esterno della rete

70 GOL REAL MADRID ANNULLATO! Corner degli spagnoli deviazione di Davies ma c’è un controllo Var per trattenuta di Nacho su Kimmich, Marciniak al Var lo annulla

68 SOSTITUZIONE Modric per Kroos e Camavinga per Tchaoumeni

67 0-1: GOL BAYERN! Davies riceve da Kane, rientra sul destro al cospetto di Rudiger e trova il palo più lontano

65 OCCASIONE BAYERN Musiala si inserisce in area, tiro sotto la traversa, Lunin alza in corner

64 Carvajal al volo, soluzione troppo difficile

63 Mani di Kimjich per fermare un destro-sinistro di Vinicius

62 Real decisamente più fluido nella manovra, Bayern gioca su qualche ripartenza

59 OCCASIONE REAL Vinicius entra dentro l’area, tiro secco e grande risposta di Neuer

58 OCCASIONE REAL Gran punizione Rodrygo, splendido intervento a mano aperta di Neuer

57 Bellingham conquista punizione, si fa tamponare da Laimer

57 Altro passaggio sbagliato di Sane, non sembra in gran serata

55 Il Bernabeu spinge, Bellingham chiede ancora più tifo

54 OCCASIONE REAL Girata di Rodrygo fuori di pochissimo. Azione e assist di Vinicius che semina il panico

53 OCCASIONE BAYERN Kane vince di forza su Mendy, tiro sul primo palo respinto da Mendy

52 Valverde tenta un tiro al volo dalla lunghissima distanza, palla svirgolata

51 Vinicius incontebnibile, De Ligt chiude in corner

50 Bayern più offensivo rispetto al primo tempo

48 Cross da fondo area di Vinicius ma nessuno è all’altezza del dischetto pronto a raccoglierlo

46 OCCASIONE BAYERN Davies accelera, tiro deviato in corner da Carvajal, bella iniziativa

46 Tiraccio da fuori di Nacho, altissimo

SECONDO TEMPO

45+1 Lunin esce di piede per impedire a Kane di arrivare

43 Mazraoui da fuori, Lunin blocca senza particolari problemi

41 Sane prova a chiudere un triangolo con Kimmich ma la palla è decisamente lunga

39 OCCASIONE REAL Tiro cross di Vinicius, nessuno lo tocca, Neuer si salva in corner allungandosi

38 Vinicius va via, De Ligt ricorre al fallo

37 Bayern bene fino al limite dell’area ma Musiala non trova spazio per tirare

35 Grande azione Vinicius ma non passa la palla e finisce per perderla in area avversaria

34 Kane prova a fare alzare la squadra ma è troppo isolato

31 Fase di pressione insistita da parte del Real

30 Nacho anticipa Sane in campo aperto

28 Lunin in presa da corner, prova a mettere in azione subito Vinicius ma il Bayern chiude bene

28 OCCASIONE BAYERN Tiro al volo di Kane da fuori area. Lunin mette in corner, forse il pallone andava fuori di poco

27 Vinicius tenta rovesciata ma buca il pallone

26 SOSTITUZIONE Davies per Gnabry

25 Problema muscolare per Gnabry

25 Vinicius sulla sinistra, De Ligt mette in fallo laterale

24 Primo pallone toccato da Kane, fermato con un fallo da Carvajal

22 Rodrygo va via bene, ma il servizio per Vinicius non viene controllato dal compagno

21 Il Bayern prova a rallentare un po’ i ritmi con un lungo giro-palla

19 Laimer recupera di forza su Vinicius

18 Scintille tra Mendy e Laimer, Marciniak fa da paciere

17 Pavlovic al limite blocca spunto di Rodrygo

16 Sane in area non riesce a crossare bene, poteva fare meglio

15 Neuer osa con successo un dribbling su Rodrygo

14 Vinicius prova a giro, tiro sballato

12 OCCASIONE REAL MADRID Diagonale in area di Vinicius si stampa sul palo, deviato da Neuer. Riprende Rodrygo e Neuer dice ancora di no

10 Buon ritmo, le due squadre attente a non concedere spazi

07 OCCASIONE BAYERN Azione veloce dei tedeschi, Gnabry in area allarga troppo il tiro, ottimo l’assist di Musiala

05 Cross Carvajal che attraversa l’area, Rodrygo non ci arriva per poco

05 Decisivo Kroos con un intercetto, palla che avrebbe trovato la difesa Real scoperta

04 Real aggressivo, Bayern fatica a costruire

02 Sane chiede un fallo al limite per una trattenuta, Marciniak non glielo fischia

00 15 secondi e Vinicius conquista corner da palla persa da Sane

PRIMO TEMPO