Tutte le notizie di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Show del Manchester City nella 20° giornata di Premier League. I ‘Citizens’ di Guardiola travolgono per 5-0 a domicilio il West Bromwich, con Gundogan sugli scudi e autore di una doppietta. Oltre al nazionale tedesco a segno anche l’ex Juve e Inter Cancelo, Mahrez e Sterling. Il City completa così la rimonta in classifica salendo in vetta e scavalcando i cugini dello United, secondi ad un punto di distanza. Per la formazione di Pep Guardiola si tratta della settima vittoria consecutiva in campionato, l’undicesima complessiva considerando anche FA Cup e Coppa di Lega.

La notizia del giorno in Premier è però l’insediamento sulla panchina del Chelsea di Thomas Tuchel, che prende il posto dell’esonerato Lampard. Contratto fino al 2022 con opzione per un altro anno per l’ex allenatore del PSG, che esordirà in panchina stasera nella sfida di campionato allo ‘Stamford Bridge’ contro il Wolverhampton.

L’arrivo di Tuchel avrà di conseguenza degli sviluppi sul mercato dei ‘Blues’ in vista della prossima estate, con il tecnico tedesco che avrebbe messo Haaland in cima alla lista dei desideri per rinforzare l’attacco come scrive il Daily Mail.

LEGGI ANCHE: Giocatori italiani all’estero: Borini protagonista, Kean panchinato da Icardi

Calciomercato estero, Alaba-Real: irrompe il Manchester City

Odegaard è sempre più vicino a sbarcare in Premier League. Trattativa ai dettagli per il prestito all’Arsenal dell’attuale centrocampista del Real Madrid, come confermato in conferenza stampa da Arteta: «Siamo abbastanza vicini, ma ancora non è chiusa. Siamo comunque molto fiduciosi nel riuscire a trovare un accordo in tempi brevi», ha sottolineato il manager dei ‘Gunners’.

In Spagna invece è approdato il ‘Papu’ Gomez, che ieri ha salutato l’Atalanta volando a Siviglia per legarsi alla sua nuova squadra. Il fantasista argentino ha firmato un contratto fino al 2024, con il club andaluso che ha versato circa 8 milioni di euro nelle casse della società della famiglia Percassi. L’arrivo a Siviglia di Gomez potrebbe portare all’uscita di Franco Vazquez in questi ultimi giorni prima del gong del mercato invernale.

Il Real Madrid resta in pressing su Alaba e la favorita numero uno per ingaggiare a fine stagione a parametro zero il difensore austriaco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. I ‘Blancos’ metterebbero sul piatto un ingaggio da 11 milioni di euro a stagione, mentre il Manchester City si sarebbe inserito nella corsa ad Alaba offrendo al giocatore uno stipendio da oltre 14 milioni come scrive il quotidiano AS.

LEGGI ANCHE: Allenatori italiani all’estero: Ancelotti attende Mourinho, sorpresa Tedesco