Calcio femminile in chiaro su La7, Cairo: «Movimento in grande crescita»

Urbano Cairo ha parlato di una grande novità: la Serie A e la Coppa Italia femminile saranno trasmesse in chiaro su La7

C’è un nuovo canale dedicato al calcio femminile. Si tratta di La7 che ha deciso di trasmettere sia la Serie A che la Coppa Italia femminile. A La Gazzetta dello Sport ne ha parlato Urbano Cairo, presidente di RCS ed editore dell’emittente televisiva.

«Soprattutto dopo l’Europeo c’è voglia di calcio, ma non necessariamente quello maschile. Notiamo che sempre più gente si interessa al movimento femminile e parte del pubblico è rappresentato proprio da donne, a cui La7d guarda fin dalla sua nascita. Anche per questo abbiamo deciso di investire su un settore in grande divenire. Può regalarci soddisfazioni: non sappiamo dove ci porterà, ma ne varrà la pena. L’Italia si è appassionata con il Mondiale del 2019: tutti abbiamo visto un mondo più aperto, solidale, più vicino ai valori dello sport che vogliamo esportare».