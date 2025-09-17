Calcio femminile, PSG disposto a pagare la clausola di Putellas che rifiuta… Per ora Alexia resta a Barcellona, ma non è escluso addio nel 2026

Non c’è pace in casa Barcellona femminile, e la tempesta più grande si è scatenata a sole 48 ore dalla chiusura delle trattative. La protagonista è la figura più iconica del club: la capitana e due volte Pallone d’Oro Alexia Putellas. Una potentissima offerta del Paris Saint-Germain ha rischiato di strappare la leggenda blaugrana alla sua squadra, creando una telenovela ad alta tensione che ha tenuto con il fiato sospeso l’intero mondo del calcio femminile. A riportare il tutto è Mundo Deportivo.

L’offensiva del club parigino è stata totale: un contratto quadriennale a cifre nettamente superiori a quelle attuali e la piena disponibilità a pagare la clausola rescissoria per evitare qualsiasi tipo di negoziazione con il Barcellona. Per Alexia, 31 anni, si è trattato di un bivio cruciale: da un lato, l’ultimo, ricchissimo contratto della carriera in un altro top club europeo; dall’altro, la lealtà verso la maglia che indossa da una vita.Il Barcellona, pur consapevole dell’importanza capitale di Alexia, ha messo in chiaro fin da subito di non poter e non voler pareggiare l’offerta. La posizione del club è rimasta ferma: la giocatrice era stata appena rinnovata fino al 2026 e non sarebbe partita se non tramite il pagamento della clausola. Pur considerandola una leggenda, la dirigenza ha ammesso di comprendere che un’offerta del genere potesse farla riflettere.

Il vertice e la scelta di cuore

La svolta è arrivata mercoledì, durante un incontro al vertice tra i rappresentanti del club e l’entourage della giocatrice. Dopo giorni di intense riflessioni, Alexia Putellas ha comunicato la sua decisione finale: rifiutare la proposta del PSGe continuare la sua storia con il Barcellona. Nel colloquio, il club le ha ribadito la sua centralità nel progetto, definendola insostituibile.Dall’incontro è emerso però anche un importante patto per il futuro. Per evitare che una figura del suo calibro potesse un giorno andarsene tramite un freddo “clausulazo”, il club ha stretto un accordo verbale e non scritto con la giocatrice: qualora lo desiderasse, la società si impegna a facilitare un addio amichevole nell’estate del 2026, senza far valere l’anno opzionale presente nel suo contratto.

La decisione di Alexia chiude una delle telenovele più intense di fine mercato. Nonostante la tentazione parigina e il patto verbale per un potenziale addio futuro, la capitana

, onorando il suo contratto e confermando il suo indissolubile legame con il club.