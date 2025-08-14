Barcellona femminile, tagli e svendite a causa della crisi del club. La rosa delle catalane, vice-campionesse d’Europa, conta solo 18 elementi

Un anno dopo aver celebrato per la prima volta nella sua storia la chiusura di un bilancio in attivo, il Barcellona femminile si trova di fronte a una realtà amara e inaspettata: è tempo di tagli e svendite. La gestione economica della presidenza di Joan Laporta, caratterizzata da una perenne improvvisazione e focalizzata sulle urgenze della squadra maschile, ha costretto la dirigenza a imporre drastici sacrifici alla sua sezione di maggior successo per poter iscrivere i nuovi acquisti della squadra di Hansi Flick. Lo riporta El Confidencial.

La massa salariale delle sezioni, infatti, impatta sul fair play finanziario della prima squadra maschile, e una deviazione nei conti ha portato a una giunta direttiva straordinaria per reperire circa 7 milioni di euro. La conseguenza è un indebolimento della rosa femminile che ha scatenato la rabbia dei tifosi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la dolorosa uscita di Jana Fernández, cresciuta nella Masia e da oltre un decennio nel club, che ha rescisso il contratto senza lasciare un euro nelle casse del club. Una strada seguita anche da altre giocatrici come Bruna Vilamala, Fridolina Rolfö ed Ellie Roebuck, mentre Ingrid Engen se n’è andata a parametro zero.

Questa strategia, dettata dalle urgenze, sta smantellando una squadra che solo pochi mesi fa ha conquistato il triplete (Liga, Copa e Supercoppa) e perso la finale di Champions League contro l’Arsenal di un’altra ex illustre, Mariona Caldentey. La rosa, oggi affidata al tecnico Pere Romeu, è stata indebolita, con il solo arrivo di Laia Aleixandri a fronte di numerose partenze, e conta appena 18 giocatrici in prima squadra.

Il futuro appare ancora più incerto. La ristrutturazione potrebbe non essere finita, e il club deve affrontare decisioni vitali nei prossimi mesi. Giocatrici chiave come Mapi León, Ona Batlle, Alexia Putellas, Salma Paralluelo, Claudia Pina, Caroline Graham Hansen e Cata Coll hanno tutte il contratto in scadenza nel 2026. Questa crisi si inserisce in un vuoto di potere lasciato a fine 2023 dalle partenze dell’architetto sportivo Markel Zubizarreta e del tecnico dei trionfi Jonatan Giráldez, entrambi ora accasati nel progetto multi-club di Michele Kang, lasciando il Barça femminile a navigare in un mare di incertezze economiche e tecniche.