Calciomercato, Adani: «Boga devastante con Gasperini. Mertens? Il Napoli deve trattenerlo»

Lele Adani ha tirato le somme del calciomercato invernale della Serie A

Lele Adani, ex calciatore e ora commentatore sportivo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha tirato le somme del calciomercato delle squadre di Serie A.

OLIVERA – «Un giocatore di rendimento, che può adattarsi facilmente. Il Napoli dovrà trattenere Mertens. Farei fatica a digerire l’addio del belga».

ATALANTA – «Boga può diventare devastante con Gasperini. Lui è fenomenale nel creare la superiorità, anche spezzando i raddoppi. E sa attaccare nello stretto, dato che ormai le rivali con la Dea si chiudono».

FIORENTINA – «La Fiorentina ha comprato Cabral, Ikoné, Piatek e ci sta provando per Alvarez. La cessione di Vlahovic così fa meno male».

ALTRI ACQUISTI – «Ricci al Torino, Supryaga alla Sampdoria e Retsos al Verona. Giocatori giovani di qualità che hanno tutto per far bene».

ZAKARIA – «Ottimo giocatore. Un centrocampista centrale che copre bene il campo e non difetta in personalità. Credo sia in linea con quanto chiesto da Allegri. Questo mercato ha detto una cosa: la Juve se vuole un giocatore, lo prende».

INTER – «L’ho sempre reputata favorita e con il tedesco ha fatto un acquisto sopra la media, anche se è infortunato. Mentre Caicedo è stato il miglior dodicesimo della A con Inzaghi alla Lazio. In più, sa lavo- rare spalle alla porta e di sponda, come solo Dzeko in rosa fa».

MILAN – «Serve un innesto sulla trequarti. Lang è bravo, ma rende al meglio a sinistra, come Leão. Jonathan David mi piace ed è eclettico, ma come centravanti è Isak quello che mi fa impazzire. Botman è un difensore da Milan».