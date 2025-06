L'Atalanta può fare un grande mercato, ma le tempistiche saranno fondamentali per completare la rosa - Calcio News 24

Per l’Atalanta può rivelarsi un buon mercato: priorità per la dirigenza nerazzurra non peccare in termini di tempistiche

Nonostante il cambio in panchina, l’Atalanta rimane pur sempre una squadra consolidata con delle ottime basi: tre competizioni importanti e una posta in palio in ottica calciomercato da non sottovalutare.

Tralasciando le voci di giugno dove esse sono equiparabili alle “Tinderate” dove l’Atalanta non ricambia per ora nessun match (il detto è sempre lo stesso: pagare moneta, vedere cammello), la società nerazzurra ha a disposizione un capitale importante per investire e compensare nel caso in cui qualche big dovesse lasciare Bergamo: normale amministrazione a patto ovviamente di stare ad alti livelli.

Quale sarà però l’aspetto più importante di questa sessione di mercato? La tempistica. Certo, avere la squadra pronta già a luglio è possibile solo nella modalità carriera di FIFA, ma qualcosa di simile si può fare: una campagna acquisti regolare senza aspettare l’ultimo momento per prendere determinate pedine.

Tony D’Amico e la società hanno dovuto combattere con il ticchettio dell’orologio: grandi meriti sull’operazione Retegui dopo 48 ore dall’infortunio di Scamacca e nella costruzione estiva dell’Atalanta negli ultimi due anni; meno sul mercato di gennaio dove si è agito poco e all’ultimo momento (con l’ennesimo ko di Gianluca a spiazzare la società).

Va dato atto che l’ex ds del Verona si è ritrovato a fare il Jack Sparrow della situazione in un mare in tempesta considerando che, per esempio, la telenovela Koopmeiners non ha permesso all’Atalanta di agire come avrebbe voluto, ma dall’altra parte la squadra completa è il dovere primario che Tony per evitare una “scottatura Buongiorno”: episodio che D’Amico fece tesoro poi l’anno dopo completando la squadra tra luglio e agosto.

Sfruttare ogni opportunità tenendo il tempo di una campagna acquisti su cui l’Atalanta dovrà stare al passo, portando a mister Juric tutto il necessario per lavorare alla grande.