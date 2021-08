Calciomercato Atalanta: piace Callum Hudson-Odoi del Chelsea per rinforzare l’attacco. Ipotesi prestito secco

L’Atalanta ha messo gli occhi su Callum Hudson-Odoi per rinforzare l’attacco a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini. Come riportato dal Corriere di Bergamo, il club bergamasco ha avviato i contatti con il Chelsea per tentare di strappare il sì al prestito secco del calciatore.