Robin Gosens è un nome caldo nella lista della Juventus. Il prezzo fatto dall’Atalanta per la cessione però spaventa i bianconeri

Robin Gosens resta un nome caldo in orbita Juventus. Ma i bianconeri hanno qualche perplessità prima di intavolare una trattativa vera e propria.

Come riporta Tuttosport, infatti, la Juve sarebbe rimasta spaventata dal prezzo di cessione fatto dalla Dea. I nerazzurri chiedono infatti almeno 40 milioni per far partire Gosens. L’esterno tedesco è stato tra le poche sorprese in positivo della Germania ad Euro 2020.